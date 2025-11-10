«Ни у кого не было такого»: Трамп оценил пролет своего самолета над стадионом

Белый дом: самолет Трампа пролетел низко над стадионом во время матча

Самолет президента США Дональда Трампа совершил эффектный низкий пролет над стадионом «Нортвест» в штате Мэриленд, где проходил матч по американскому футболу между командами «Вашингтон Коммандерс» и «Детройт Лайонс». Об этом сообщает пресс-пул Белого дома, пишет РИА Новости.

Американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social видео с пролетающим над стадионом бортом номер один.

«Ни у кого не было такого пролета», — сказал Трамп журналистам после того, как его самолет приземлился на авиабазе «Эндрюс».

После этого Трамп отправился на стадион, чтобы посмотреть игру.

