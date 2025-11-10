На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ни у кого не было такого»: Трамп оценил пролет своего самолета над стадионом

Белый дом: самолет Трампа пролетел низко над стадионом во время матча
close
Mike Segar/Reuters

Самолет президента США Дональда Трампа совершил эффектный низкий пролет над стадионом «Нортвест» в штате Мэриленд, где проходил матч по американскому футболу между командами «Вашингтон Коммандерс» и «Детройт Лайонс». Об этом сообщает пресс-пул Белого дома, пишет РИА Новости.

Американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social видео с пролетающим над стадионом бортом номер один.

«Ни у кого не было такого пролета», — сказал Трамп журналистам после того, как его самолет приземлился на авиабазе «Эндрюс».

После этого Трамп отправился на стадион, чтобы посмотреть игру.

В конце октября глава Белого дома в очередной раз исполнил свой коронный танец. Трамп покачивал бедрами и взмахивал кулаками перед американскими военными, которые рискуют остаться без зарплаты из-за шатдауна. Хореографию американского лидера уже сравнили со знаменитой пляской президента Бориса Ельцина на рок-концерте в 1996-м. Однако такое сравнение «не совсем корректно», поскольку бывший российский лидер «допускал такие вещи» в нетрезвом состоянии, считают в Совфеде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американские стратегические бомбардировщики совершили пролет вблизи Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами