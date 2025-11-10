Новый президент Боливии сформировал правительство

Президент Боливии Родриго Пас, вступивший в должность 8 ноября, привел к присяге новое правительство страны. Трансляцию церемонии вел телеканал Bolivia TV.

«Мы будем работать над укреплением современной, суверенной внешней политики, открытой для диалога и отстаивающей принцип многосторонности», — заявил новый министр иностранных дел Фернандо Арамайо, ранее работавший в Программе развития ООН.

В новом кабинете министром обороны стал адвокат Рауль Салинас Гамарра, министром экономики — экс-глава Центробанка Хосе Габриэль Эспиноса, министром углеводородов — экономист Маурисио Мединаселли. Правительству предстоит провести глубокие реформы для вывода страны из экономического кризиса.

Как сообщало агентство ABI, после встречи с новым президентом Боливии заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что страны впервые с 2008 года восстановят дипотношения на уровне послов.

Ранее сообщалось, что Боливия пересмотрит контракты в литиевой промышленности с Россией.