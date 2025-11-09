США впервые за 17 лет направят посла в Боливию

После встречи с новым президентом Боливии Родриго Паса заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что страны впервые с 2008 года восстановят дипотношения на уровне послов. Об этом сообщает агентство ABI.

Ландау посетовал на то, что отсутствие послов на протяжении многих лет затрудняло общение между государствами. Паса же увидел в возобновлении отношений на этом уровне «еще один шаг к открытию Боливии миру и привлечению мира в Боливию».

Страны не имели послов 17 лет. 12 сентября 2008 года правительство Боливии объявило американского посла Филипп Голдберга персоной нон грата за предполагаемое вмешательство во внутренние дела страны. Он якобы встречался с оппозиционными политическими деятелями на фоне протестов в Боливии. В ответ правительство США поступило так же с послом латиноамериканской страны Густаво Гусманом.

Ранее президент Боливии назвал действия США в отношении Венесуэлы «пиратством».