Боливия пересмотрит контракты в литиевой промышленности с Россией

Боливия пересмотрит контракты в сфере литиевой промышленности с Китаем и Россией после восстановления отношений с США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что избранный президент Боливии Родриго Пас хочет привести в страну крупных экспортеров лития.

«Если будет что-то позитивное для возобновления контрактов, они будут возобновлены, но мы считаем, что эти контракты на литий были заключены в тайне от регионов и страны», — сказал он.

До этого сообщалось, что в Боливии планируют разорвать крупные контракты с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов в случае своей победы на выборах.

Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития, которые оцениваются примерно в 23 млн тонн, что составляет около 20% мировых ресурсов этого металла. Литий в стране сконцентрирован в солончаке Салар-де-Уюни, входящем в Литиевый треугольник вместе с Аргентиной и Чили. Страна активно развивает проекты по его промышленному производству, заключив соглашения с российскими и китайскими компаниями для строительства заводов по производству карбоната лития.

