СМИ: США остановили поставки оружия союзникам по НАТО для Украины

Временное прекращение работы правительства США (шатдаун) заморозило поставки оружия союзникам по НАТО, которое в том числе предназначалось для последующей передачи Украине. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

По данным Госдепа, задерживаются поставки американских вооружений стоимостью $5 млрд. Приостановка затронула поставки ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM, боевых систем противоракетной обороны Aegis и реактивных систем залпового огня HIMARS. Их должны были получить Дания, Хорватия и Польша.

Причиной заморозки стало то, что почти три четверти сотрудников Госдепартамента, занимавшихся организацией поставок оружия, была отправлена в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна, отмечается в публикации.

Официально правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Сенат не смог согласовать законопроект по краткосрочному финансированию правительства 14 раз подряд. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

В результате сотни тысяч государственных служащих остались без заработной платы, примерно полтора миллиона получили ее в неполном объеме.

Ранее в Финляндии призвали НАТО остановить поставки оружия Украине из-за угрозы ядерной войны.