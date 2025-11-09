Иран и Россия создадут морской консорциум

Иран и Российская Федерация договорились создать совместный морской консорциум. Об этом в социальной сети X сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

По его словам, договоренность была достигнута в результате переговоров в Махачкале 6-7 ноября, в которых приняли участие представители крупных компаний и властей двух стран.

«В ходе этого события (встречи) была достигнута договоренность о структуре и рамках этого консорциума, а также было условлено подготовить и представить детали и официальный текст в ходе переговоров в течение следующего месяца», — написал дипломат.

Он отметил, что развитие торговли, транспортной сферы и транзита является «стратегической целью» создания такого консорциума.

В январе текущего года президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Документ призван вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень. Также он устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

