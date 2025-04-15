«Даже по газу»: в Госдуме рассказали о развитии сотрудничества РФ и Ирана

Торговые отношения России и Ирана динамично развиваются: за прошлый год объем торговли между странами вырос на 17%. Об этом в интервью Дума ТВ сообщил член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев. По его словам, основные товары, которые поставляет РФ, — это зерно, продовольственная группа, оборудование, металлы и древесина. Иран в свою очередь экспортирует фрукты, овощи, изделия из пластмассы.

Парламентарий подчеркнул, что заключенный недавно договор о стратегическом партнерстве между странами ускорит работу над расширением сотрудничества.

«Вот, казалось бы, и Россия, и Иран являются крупными странами по запасам газа. Номер один и номер два в мире, но даже здесь мы находим точки соприкосновения. Например, российский газ может снабжать север Ирана», — отметил Канаев.

В то же время избытки газа Иран может продавать другим странам, добавил он.

В январе текущего года президенты России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. Документ призван вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень. Также он устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Россия, Китай и Иран продолжат переговоры по ядерной сделке.