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«Даже по газу»: в Госдуме рассказали о развитии сотрудничества РФ и Ирана

Депутат ГД Канаев: торговые отношения России и Ирана динамично развиваются
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Торговые отношения России и Ирана динамично развиваются: за прошлый год объем торговли между странами вырос на 17%. Об этом в интервью Дума ТВ сообщил член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев. По его словам, основные товары, которые поставляет РФ, — это зерно, продовольственная группа, оборудование, металлы и древесина. Иран в свою очередь экспортирует фрукты, овощи, изделия из пластмассы.

Парламентарий подчеркнул, что заключенный недавно договор о стратегическом партнерстве между странами ускорит работу над расширением сотрудничества.

«Вот, казалось бы, и Россия, и Иран являются крупными странами по запасам газа. Номер один и номер два в мире, но даже здесь мы находим точки соприкосновения. Например, российский газ может снабжать север Ирана», — отметил Канаев.

В то же время избытки газа Иран может продавать другим странам, добавил он.

В январе текущего года президенты России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. Документ призван вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень. Также он устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Россия, Китай и Иран продолжат переговоры по ядерной сделке.

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