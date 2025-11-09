В МИД Турции сообщили о визите Фидана в США

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан запланировал официальный визит в США. Об этом сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство, пишет РИА Новости.

По данным МИД Турции, Фидан посетит США в понедельник, 10 ноября. Другие подробности его визита в Соединенные Штаты не раскрываются.

7 ноября Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжает контакты с Москвой и Киевом по своим каналам для дипломатического процесса по урегулированию конфликта на Украине. Глава турецкого МИД также процитировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что «в мирном процессе не будет проигравшей стороны».

До этого Фидан заявлял, что мирные усилия, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта, должны учитывать реалии на фронте и интересы сторон.

Что касается продолжения Стамбульских переговоров по Украине, то, по словам источника, Турция не получала сигналов от сторон после заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о готовности их провести.

Ранее в Турции назвали основную проблему для мирного решения конфликта на Украине.