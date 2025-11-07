В Турции заявили о контактах с Москвой для урегулирования конфликта на Украине

Фидан: Турция контактирует с Москвой и Киевом для урегулирования конфликта

Анкара продолжает контакты с Москвой и Киевом по своим каналам для дипломатического процесса по урегулированию на Украине. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, пишет РИА Новости.

Данный вопрос он поднял на пресс-конференции с главой МИД Румынии Оана Цою.

«Мы как страна, способная вести диалог с обеими странами, продолжаем контакты по своим каналам с ними для дипломатического процесса», — сказал Фидан.

Глава турецкого МИД привел слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что «в мирном процессе не будет проигравшей стороны».

До этого Фидан заявлял, что мирные усилия, направленные на решение российско-украинского конфликта, должны учитывать реалии на фронте и интересы сторон.

31 октября газета Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште после того, как Москва отправила Вашингтону меморандум со своим видением урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что Турция рассчитывает на прогресс в урегулировании конфликта на Украине до конца 2025 года.