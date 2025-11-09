Трамп уснул на встрече в Овальном кабинете и стал объектом насмешек

По сети распространились фотографии, на которых президент США Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами во время встречи в Овальном кабинете. Снимки стали поводом для критики со стороны оппонентов американского лидера, пишет CNN.

Кадры распространила пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома с подписью «Сонливый дон вернулся». Иногда глаза Трампа казались закрытыми, иногда они были полуоткрыты, из-за чего создалось впечатление, что он спит. Однако в Белом доме опровергли эту информацию, заявив, что президент не спал и отвечал на многочисленные вопросы журналистов.

На фоне этого в CNN напомнили о слухах, связанных с ухудшением здоровья Трампа. В частности, в июле стало известно, что у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность, а в конце октября он проходил МРТ. CNN подчеркивает, что усталый вид на публике это обычное явление для любого президента. В публикации отметили, что в том числе и Барак Обама время от времени потирал глаза на длительных встречах.

Ранее геронтолог заметил у Трампа признаки снижения когнитивных функций.