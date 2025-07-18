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Врач объяснил, чем опасна для Трампа венозная недостаточность

Врач Кондрахин: венозная недостаточность у Трампа может вызвать тромбоз

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Carlos Barria/Reuters

Хроническая венозная недостаточность, диагностированная у президента США Дональда Трампа во время медицинского обследования, может грозить тромбозом. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.

«Венозная недостаточность часто сочетается с такой болезнью, как варикозная болезнь нижней конечности. А варикозная болезнь нижней конечности иногда сопровождается такими неприятными осложнениями, как тромбоз и тромбофлебит, то есть образование тромбов в венах. Причем венозная недостаточность может быть не только связанной с венами нижних конечностей. Такое заболевание бывает в верхних конечностях, а также в малом тазу — это практически никогда не увидишь», — отметил врач.

Кроме того, опосредованно венозная недостаточность может привести к проблемам с сердцем.

«Сердце может работать нормально, а сосуды быть при этом очень плохими. Поэтому, безусловно, сердце будет страдать, но это не будет для сердца ведущим заболеванием. Сердце — насос, который перегоняет кровь. И он перегоняет как венозную кровь, так и артериальную. И вот может такое произойти, что тромб, выходя из венозного русла, может перейти в легочную артерию. Это очень тяжелое состояние, которое может унести больного на тот свет», — отметил врач.

Однако, по его словам, при правильном лечении всех этих осложнений можно избежать.

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