«Сгниет в ненависти»: в Госдуме оценили слова Каллас, назвавшей поездки в ЕС привилегией

Ездить в страны ЕС после решения запретить выдачи многоразовых шенгенских виз россиянам оскорбительно, поскольку в мире есть много мест, где русским рады. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, назвав такие меры «фашизмом».

«Обыкновенный фашизм, когда жителей одного из государств ущемляют по национальному принципу. Европа в этом давно преуспела, запрещая российское искусство и культуру, вводя санкции против всего российского населения. И привлекая, наоборот, украинских неонацистов, которые прямо называют себя наследниками Бандеры, гитлеровского прихвостня и антисемита. Кстати, наши туристы приносили европейской экономике до 30 миллиардов евро ежегодно, а теперь ехать туда, я считаю, просто оскорбительно. В мире есть масса других интересных туристических направлений, где русским всегда рады. А Европа пусть обнесет себя стеной и сгниет там в своей ненависти», — сказал он.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых мультивиз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению авторов запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после запрета Европейской комиссии назвала поездки в ЕС «привилегией, а не правом».

Ранее Захарова на запрет мультишенгена россиянам напомнила Каллас о нелегалах в ЕС.