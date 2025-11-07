На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ прокомментировали слова Каллас, назвавшей поездки в ЕС привилегией

Захарова на запрет мультишенгена россиянам напомнила Каллас о нелегалах в ЕС
Владимир Сергеев/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Telegram прокомментировала слова главы европейской дипломатии Каи Каллас, назвавшей поездки в Евросоюз «привилегией, а не данностью» на фоне ограничения выдачи россиянам многократных шенгенских виз.

«Это она, конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит. Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг. Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала», — написала дипломат.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после запрета Европейской комиссии выдачи многоразовых виз гражданам России назвала поездки в ЕС «привилегией, а не правом».

Ранее в Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян.

