Лавров рассказал о трудностях США с Зеленским на пути к урегулированию на Украине

Лавров: у США возникли трудности с Зеленским на пути к миру на Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Власти Соединенных Штатов на Аляске заверили, что могут добиться от президента Украины Владимира Зеленского непрепятствования миру, но с этим возникли трудности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Тогда (на саммите на Аляске. — прим. ред.) американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира», — заявил он.

По словам Лаврова, в данном аспекте возникли трудности. Российская сторона предполагает, что в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от урегулирования политико-дипломатическим путем и включиться в усилия по оказанию военного давления на РФ, став частью «партии войны».

В интервью глава МИД России отметил, что российская сторона не раскрывает все детали обсуждений по украинскому вопросу с властями США по понятным причинам. Он добавил, что Россия всегда комментирует все ложные сообщения и следит за информацией.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп снова обвинил Россию в нежелании завершать украинский конфликт. По его словам, основной спор состоит в том, что они просто пока не хотят останавливаться. При этом глава Белого дома добавил, что не видит «последней капли», которая бы убедила его в том, что президент России Владимир Путин не готов завершить украинский конфликт.

Ранее журналист дал совет Зеленскому в вопросе территориальных уступок России.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
