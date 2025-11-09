На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Временный президент Сирии в ходе визита в США сыграл в баскетбол

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и министр иностранных дел республики Асаад аш-Шейбани начали официальный визит в США с игры в баскетбол. Об этом на странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил сам глава государства.

«Немного тренировок на поле», — написал он.

В публикации уточняется, что к игре также присоединились адмиралы Кевин Ламберт и Брэд Купер. Последний возглавляет Центральное командование Вооруженных сил США.

Сирийская делегация во главе с временным президентом прибыла в США 8 ноября. Ожидается, что в ходе визита в Вашингтон Ахмед аш-Шараа официально оформит вступление своей страны в международную коалицию, возглавляемую США и направленную против террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

7 ноября американские власти приняли решение об исключении Ахмеда аш-Шараа из перечня лиц, подпадающих под санкции. По данным министерства финансов США, ограничительные меры были приняты и в отношении министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба, с которого также решили снять рестрикции.

Ранее Ахмед аш-Шараа и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в Кремле.

