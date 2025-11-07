США сняли санкции с лидера Сирии аш-Шараа

США официально сняли санкции с аш-Шараа перед его встречей с Трампом

Соединенные Штаты Америки приняли решение об исключении Ахмеда аш-Шараа, занимавшего пост президента переходного периода в Сирии, из перечня лиц, подпадающих под санкции. Информация об этом опубликована Министерством финансов США.

Аналогичные меры были предприняты в отношении министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба, с которого также сняты санкционные ограничения. Ранее подобное решение принял Совет Безопасности ООН. В Европейской комиссии заявили о намерении в ближайшее время также исключить Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка Европейского союза.

Сообщалось, что на 10 ноября запланирована встреча между президентом США Дональдом Трампом и Ахмедом аш-Шараа в Белом доме.

Предполагается, что в ходе своего визита в Вашингтон Ахмед аш-Шараа официально оформит вступление Сирии в международную коалицию, возглавляемую Соединенными Штатами, и направленную против террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации).

Ранее Великобритания сняла санкции с временного президента Сирии.