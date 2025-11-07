На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США сняли санкции с лидера Сирии аш-Шараа

США официально сняли санкции с аш-Шараа перед его встречей с Трампом
true
true
true
close
Al Jazeera English/YouTube

Соединенные Штаты Америки приняли решение об исключении Ахмеда аш-Шараа, занимавшего пост президента переходного периода в Сирии, из перечня лиц, подпадающих под санкции. Информация об этом опубликована Министерством финансов США.

Аналогичные меры были предприняты в отношении министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба, с которого также сняты санкционные ограничения. Ранее подобное решение принял Совет Безопасности ООН. В Европейской комиссии заявили о намерении в ближайшее время также исключить Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка Европейского союза.

Сообщалось, что на 10 ноября запланирована встреча между президентом США Дональдом Трампом и Ахмедом аш-Шараа в Белом доме.

Предполагается, что в ходе своего визита в Вашингтон Ахмед аш-Шараа официально оформит вступление Сирии в международную коалицию, возглавляемую Соединенными Штатами, и направленную против террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации).

Ранее Великобритания сняла санкции с временного президента Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами