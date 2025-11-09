На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Сирии впервые прилетел в Вашингтон с визитом

Президент Сирии аш-Шараа прибыл с официальным визитом в США
Khalil Ashawi/Reuters

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с официальным визитом в США, передает агентство SANA.

Это первый визит лидера Сирии в Вашингтон после получения республикой независимости в 1946 году.

На этой неделе США приняли решение об исключении Ахмеда аш-Шараа из перечня лиц, подпадающих под санкции.

Ожидается, что в ходе своего визита в Вашингтон сирийский лидер официально оформит вступление своей страны в международную коалицию, возглавляемую Соединенными Штатами и направленную против террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

15 октября в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и аш-Шараа, они продлились 2,5 часа. Это был первый очный контакт двух лидеров после смены власти в Сирии. На переговорах аш-Шараа заявил российскому коллеге, что он «будет соблюдать все прошлые соглашения, заключенные между его страной и Москвой».

Ранее сообщалось, что Россия возобновила полеты на военную базу в Сирии.

