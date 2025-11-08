Депутат Новиков: в Киеве боятся, что на Западе возникнут новые проекты по Украине

Слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги об условиях завершения конфликта нацелены показать готовность Киева к борьбе, чтобы сподвигнуть Запад на дальнейшую поддержку. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, если на Западе не будет веры в результативность антироссийских действий Украины, то там могут появиться новые проекты в отношении Киева. Это могут быть попытки сформировать новый режим, либо какие-то другие невыгодные для Владимира Зеленского схемы.

С этим связаны «бодрые заявления», в том числе Сибиги, которые особенно важны на фоне дифференциации позиций в ЕС по вопросу конфликта, считает Новиков. Он указал, что часть стран НАТО считают курс на продолжение конфликта порочным, и готовы к выработке «некой новой позиции на российском направлении».

До этого Сибига заявил, что Украина и союзники должны оказать на президента России Владимира Путина давление, которое «заставит» его «остановиться» и прекратить боевые действия.

