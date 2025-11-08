На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме резко ответили Трампу на заявление о нежелании России завершать СВО

Депутат Колесник: Трамп меняет мнение, как девушка, слушать его нет смысла
Владимир Федоренко/РИА Новости

Американский лидер Дональд Трамп лишился половины политического веса из-за частой смены мнений. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя заявление президента США о якобы нежелании России завершать СВО.

«Трамп сначала говорил, что Украина не хочет завершать конфликт. Теперь говорит, что Россия якобы не хочет. Я знаю, что о нем говорят, в том числе, США — он все время был торговцем, раскачивал цены. Он постоянно меняет свое мнение, прислушиваться к его словам уже нет смысла. Завтра он скажет, что Украина мешает завершению боевых действий», — сказал Колесник.

По его словам, Трамп меняет мнение, «как девушка». Он уже «украл у себя половину политического веса», отметил депутат. Его слова ничего не значат, равно как и его молчание, сказал Колесник.

Он напомнил, что уважают тех политиков, которые отвечают за свои слова. Кроме того, по мнению Колесника, Трамп уже не получит Нобелевскую премию мира, а его слова весят полграмма.

До этого президент США Дональд Трамп назвал продолжающиеся боевые действия на Украине причиной того, почему его саммит с российским лидером Владимиром Путиным все еще не состоялся. Однако американский лидер выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева удастся завершить в недалеком будущем.

Ранее в США придумали, как завершить конфликт на Украине.

