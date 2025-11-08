На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сибига рассказал, при каких условиях закончится конфликт на Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х назвал условия, при которых конфликт Москвы и Киева закончится.

По его словам, Украина и союзники должны оказать на президента России Владимира Путина давление, которое «заставит» его «остановиться».

«Война закончится, когда мы лишим Россию доходов от поставок энергоносителей, подорвем ее военную машину ударами на дальние расстояния и лишим Путина иллюзий…», — порассуждал Сибига.

До этого Сибига, выступая на Форуме по безопасности в Варшаве, призвал западные страны признать, что Россия находится в состоянии войны с трансатлантическим сообществом.

По его словам, Россия «должна четко отдавать себе отчет, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места» и что «украинское оружие и украинская армия достанут любые военные объекты на их территории».

Ранее Зеленский пообещал, что Украина «не позволит» России продавать нефть в Венгрию.

