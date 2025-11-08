На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуму внесли проект о продлении сдачи ОГЭ только по двум предметам

Правительство РФ внесло проект о сдаче ОГЭ по двум предметам до 2029 года
Алексей Майшев/РИА Новости

Правительство РФ внесло в Государственную думу (ГД) законопроект о продлении до 2029 года эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к документу.

В проекте говорится, что эксперимент планируется продлить лишь в некоторых субъектах Российской Федерации, где ранее действовал запрет. На сегодняшний день пилотный проект реализуется в трех субъектах федерации — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Помимо этого, перечень планируется дополнить Республикой Татарстан, а также Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.

1 июня депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение отменить ОГЭ. Вместо него парламентарии предложили вернуть традиционные письменные и устные экзамены, которые школы будут проводить самостоятельно.

Позже в ведомстве заявили, что вопрос полной или частичной отмены основного государственного экзамена в России в настоящее время не рассматривается, поскольку экзамен помогает ученикам оценить свои силы и подготовиться к сдаче ЕГЭ по программам среднего общего образования.

Ранее в Госдуме выступили против введения ОГЭ по физкультуре.

