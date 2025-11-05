Путин назначил замруководителя Росархива

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Серегина заместителем руководителя Росархива. Указ об этом опубликован на сайте правовой информации.

До назначения Серегин занимал пост замначальника Управления информационного и документационного обеспечения президента России. Вторым указом российский лидер увеличил с двух до трех число заместителей руководителей ведомства.

Уточняется, что Росархив напрямую подчиняется президенту. Ведомством с 2010 года руководит Андрей Артизов.

5 ноября Путин также назначил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Королев является выпускником четвертого потока так называемой «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). С 29 сентября должность врио губернатора занимала Марина Подтихова.

