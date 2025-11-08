На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назначил нового замминистра обороны России

Путин назначил Александра Санчика замминистра обороны России
Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика на должность заместителя министра обороны России. Указ об этом появился на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить генерал-полковника Санчика Александра Семеновича заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

На должности Санчик сменил Андрея Булыгу. Булыга, в свою очередь, стал заместителем секретаря Совета безопасности России. Указ об этом также подписан главой государства.

Александр Санчик родился в 1966 году. В 1989 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 2017 году — Военную академию Генерального штаба. Прошел командные должности от командира танкового взвода до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа, Награжден орденом «За военные заслуги», орденом Жукова. 18 февраля 2022 года Путин присвоил Санчику звание генерал-лейтенант.

Ранее Путин назначил Алексея Серегина (признан в РФ иностранным агентом) заместителем руководителя Росархива.

