Молдавия включила президента Сирии в список террористов

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии внесла временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в список террористов. Об этом сообщает ТАСС.

Аш-Шараа был включен Кишиневом в перечень лиц, групп и субъектов, вовлеченных в террористическую деятельность по распространению оружия массового уничтожения.

Совет Безопасности (СБ) ООН принял 6 ноября резолюцию, исключающую аш-Шараа из санкционных списков организации. За это решение проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, в том числе Российская Федерация. Китай воздержался.

7 ноября США приняли решение об исключении аш-Шараа из перечня лиц, подпадающих под санкции.

10 ноября состоится встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Сирии в Белом доме.

Предполагается, что в ходе своего визита в Вашингтон Ахмед аш-Шараа официально оформит вступление Сирии в международную коалицию, возглавляемую США, и направленную против террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее Великобритания сняла санкции с временного президента Сирии.