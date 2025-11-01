На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп примет в Белом доме президента Сирии

Спецпредставитель США по Сирии: Трамп примет в Белом доме президента аш-Шараа
true
true
true
close
Khalil Ashawi/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 10 ноября примет в Белом доме президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на спецпредставителя США по Сирии Тома Баррака.

Аш-Шараа во время посещения Вашингтона, как ожидается, подпишет документы о вступлении Сирии в международную коалицию во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), следует из публикации.

Баррак также уточнил, что после встречи аш-Шараа и Трампа должен будет пройти очередной раунд переговоров между Сирией и Израилем.

25 сентября Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в значительной степени «несет ответственность» за отстранение Башара Асада с поста президента Сирии в декабре 2024 года, охарактеризовав это как «выдающийся успех». По его словам, новые сирийские власти являются «ставленниками» турецкого лидера. Он также уточнил, что санкции против Сирии были сняты «по просьбе» Эрдогана, а также представителей Катара и Саудовской Аравии.

Ранее Сирия сделала заявление относительно военных баз России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами