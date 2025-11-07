Великобритания сняла санкции с временного президента Сирии

Великобритания исключила из санкционного списка временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и сирийского министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

В тексте отмечается, что указанные лица «удалены из консолидированного [санкционного] списка и более не подвержены замораживанию активов».

В конце октября Лондон исключил из списка террористических организаций сирийскую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) для налаживания сотрудничества с новым руководством Сирии.

5 ноября США вынесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, предполагающий отмену санкций в отношении президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, который должен встретиться с президентом Дональдом Трампом в Белом доме в понедельник, 10 ноября.

Пока неясно, когда документ может быть вынесен на голосование. Для принятия резолюции необходимо не менее девяти голосов «за» и отсутствие вето со стороны России, Китая, США, Франции и Великобритании.

Ранее Кадыров призвал исключить сирийских повстанцев из списка террористов.