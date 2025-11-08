На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Еврокомиссия не убедила Бельгию использовать российские активы

Belga: ЕК не смогла убедить Бельгию использовать замороженные активы России
close
Depositphotos

Еврокомиссия в ходе встречи с бельгийской делегацией в пятницу, 7 ноября, не смогла убедить ее согласиться на использование замороженных российских активов. Об этом сообщает агентство Belga.

»[Премьер-министр Барт] Де Вевер выступил против предложения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о мобилизации активов российского центробанка, хранящихся в Euroclear в Брюсселе», — говорится в статье.

Министр говорил, что правительство не получило достаточных гарантий защиты Бельгии от потенциальных финансовых и правовых рисков в случае размораживания активов РФ. При этом ЕК утверждала, что риски якобы преувеличены и предложение не является конфискацией.

До этого газета Financial Times со ссылкой на документ Еврокомиссии писала, что главным условием использования замороженных в Европейском союзе финансовых активов России будет их постоянная иммобилизация и необходимость найти юридическую структуру, позволяющую блокировать средства дольше, чем на полгода.

Ранее на Западе рассказали о последствиях для ЕС в случае невыдачи кредита Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами