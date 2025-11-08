СМИ: Еврокомиссия не убедила Бельгию использовать российские активы

Еврокомиссия в ходе встречи с бельгийской делегацией в пятницу, 7 ноября, не смогла убедить ее согласиться на использование замороженных российских активов. Об этом сообщает агентство Belga.

»[Премьер-министр Барт] Де Вевер выступил против предложения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о мобилизации активов российского центробанка, хранящихся в Euroclear в Брюсселе», — говорится в статье.

Министр говорил, что правительство не получило достаточных гарантий защиты Бельгии от потенциальных финансовых и правовых рисков в случае размораживания активов РФ. При этом ЕК утверждала, что риски якобы преувеличены и предложение не является конфискацией.

До этого газета Financial Times со ссылкой на документ Еврокомиссии писала, что главным условием использования замороженных в Европейском союзе финансовых активов России будет их постоянная иммобилизация и необходимость найти юридическую структуру, позволяющую блокировать средства дольше, чем на полгода.

