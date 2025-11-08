На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе рассказали о последствиях для ЕС в случае невыдачи кредита Украине

FT: страны ЕС рискуют выплачивать проценты по кредиту для Киева вместо России
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Страны Евросоюза (ЕС) будут вынуждены выплачивать Украине проценты от кредита в случае, если план по передаче €140 млрд из замороженных активов Банка России не будет реализован. Об этом сообщает Financial Times.

»Еврокомиссия предупредила, что странам ЕС придется выплачивать проценты в размере до 5,6 миллиарда евро в год на постоянной основе, если им не удастся достичь соглашения по кредитному пакету для Украины в размере 140 миллиардов евро», — говорится в материале.

Так, по данным издания, при таком сценарии Италия ежегодно будет выделять €675 млн, а Бельгия — почти €200 млн в год.

23 октября бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил, что его страна блокирует конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски. Политик также напомнил, что «даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался».

Большая часть замороженных в Европе российских активов — чуть более €200 млрд — заблокирована в депозитарии Euroclear в Бельгии. Площадка неоднократно выступала против экспроприации этих средств.

Ранее Зеленский заявил, что пришло время принять решение по замороженным активам РФ.

