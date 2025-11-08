На Западе назвали условие Еврокомиссии для использования российских активов

Главным условием использования замороженных в Европейском союзе финансовых активов России будет их постоянная иммобилизация и необходимость найти юридическую структуру, позволяющую блокировать средства дольше, чем на полгода. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ Еврокомиссии.

ЕК подготовила документ о последствиях предоставления помощи Украине без использования активов РФ в качестве репарационного кредита. ЕК направила его странам-членам ЕС в преддверии декабрьского саммита.

В послании говорится, что если план по использованию этих активов в ближайшие два года не будет реализован, странам ЕС придется начать совместное заимствование, что нагрузит национальные бюджеты новыми обязательствами, либо предоставить Киеву прямые гранты на общую сумму €140 млрд.

Заимстование €140 млрд может повлечь побочные эффекты как для поглощения рынка, так и, в частности, для ставки, которую ЕС, как правило, будет выплачивать по своим займам. Такой шаг также может привести к дополнительным расходам для других финансовых программ ЕС, говорится в документе.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что пришло время принять решение по замороженным активам РФ.