В США придумали, как завершить конфликт на Украине

Соединенным Штатам необходимо надавить на Европу и Украину ради завершения конфликта с Россией. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive по итогам встречи президента Дональда Трампа с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

«Давайте закончим войну сейчас. Скажем, что мы прекратим поддержку Украины и неограниченные поставки вооружения. Будем настаивать, чтобы Европа и Украина предложили самую лучшую сделку, которую только смогут», — призвал Дэвис.

По его словам, Запад может предложить России отмену всех санкций ради прекращения огня на Украине.

До этого премьер Орбан заявил, что лишь США и Венгрия действительно стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине, пока остальные стремятся продолжать военные действия. По мнению главы венгерского правительства, такая позиция других западных стран объясняется ошибочной верой в возможность победы Украины на фронте. Орбан считает это неверным пониманием текущей ситуации.

Ранее Орбан иронично ответил на вопрос Трампа о победе Украины.