На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США придумали, как завершить конфликт на Украине

Подполковник Дэвис: США должны давить на Украину и ЕС ради завершения конфликта
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Соединенным Штатам необходимо надавить на Европу и Украину ради завершения конфликта с Россией. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive по итогам встречи президента Дональда Трампа с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

«Давайте закончим войну сейчас. Скажем, что мы прекратим поддержку Украины и неограниченные поставки вооружения. Будем настаивать, чтобы Европа и Украина предложили самую лучшую сделку, которую только смогут», — призвал Дэвис.

По его словам, Запад может предложить России отмену всех санкций ради прекращения огня на Украине.

До этого премьер Орбан заявил, что лишь США и Венгрия действительно стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине, пока остальные стремятся продолжать военные действия. По мнению главы венгерского правительства, такая позиция других западных стран объясняется ошибочной верой в возможность победы Украины на фронте. Орбан считает это неверным пониманием текущей ситуации.

Ранее Орбан иронично ответил на вопрос Трампа о победе Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами