В России заявили, что возобновление США ядерных испытаний может привести к обострению

Небензя: Путин расставил все точки над «и» в вопросе испытания ядерного оружия
MFA Russia/Global Look Press

Возобновление США ядерных испытаний может привести к непредсказуемым последствиям и витку гонки вооружений. Об этом заявил в интервью РИА Новости постпред России в ООН Василий Небензя.

По его словам, Москва наблюдает за происходящим.

«Президент Путин расставил все точки над «и», — подчеркнул Небензя.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав».

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, в ходе которого он поручил министерству обороны и другим ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

6 ноября в ходе встречи с президентом Румынии Никушором Даном генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не стоит обращать внимание на заявления Путина о возможных готовящихся ядерных испытаниях. Однако не все западные эксперты разделяют подобное мнение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал рассказал о состоянии полигона на Новой Земле перед ядерными испытаниями России.

Отношения России и США
