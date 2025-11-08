На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постпред РФ при ООН призвал отнестись серьезно к заявлению Трампа о ядерных испытаниях

Небензя: Россия должны быть готова к ядерным испытаниям США
Mike Segar/Reuters

Россия должна быть готова, если США возобновят ядерные испытания. Об этом заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий Небензя.

По его словам, заявление президента США Дональда Трампа о планах возобновить ядерные испытания — достаточно серьезное заявление, к которому нужно отнестись достаточно серьезно, во что оно выльется, пока непонятно.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав».

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, в ходе которого он поручил министерству обороны и другим ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

6 ноября в ходе встречи с президентом Румынии Никушором Даном генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не стоит обращать внимание на заявления Путина о возможных готовящихся ядерных испытаниях. Однако не все западные эксперты разделяют подобное мнение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал рассказал о состоянии полигона на Новой Земле перед ядерными испытаниями России.

Отношения России и США
