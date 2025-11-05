На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал орудием информационной войны «псевдонациональные центры» за рубежом

Путин: за пределами России все больше создается псевдонациональных центров
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

В настоящее время за пределами России создается все больше «псевдонациональных центров». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, передает сайт Кремля.

«За пределами Российской Федерации создаются все новые организации, всякие псевдонациональные центры, а на самом деле — это просто орудие информационной войны против нас», — сказал глава государства.

Путин добавил, что сегодня все чаще за рубежом ведут речи о «деколонизации» России. По словам президента, под этим понятием имеется ввиду расчленение страны и нанесение ей стратегического поражения.

В ходе заседания Путин также заявил, что провокаторы из-за рубежа всеми силами пытаются пошатнуть единство людей в России. Глава государства подчеркнул, что необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между гражданами Российской Федерации.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад «порвался» сам в попытке «порвать» Россию.

