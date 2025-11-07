На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп несколько раз пообещал скорое завершение украинского конфликта

Трамп на встрече с Орбаном трижды пообещал скорое урегулирование на Украине
true
true
true
close
Jessica Koscielniak/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном три раза заверил в скором завершении конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы согласились в том, что конфликт завершится в недалеком будущем», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что венгерский премьер считает конфликт близким к разрешению. Трамп также выразил уверенность в успешном урегулировании, сославшись на свой опыт решения восьми предыдущих международных конфликтов.

При этом он отметил, что пока сторонам конфликта нужно позволить сражаться.

Виктор Орбан в пятницу прибыл в Белый дом для встречи с Трампом.

Американский президент подчеркнул, что на его встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште всегда есть шанс. Трамп отметил, что хочет сохранить Будапешт в качестве возможного места для новой встречи с президентом России.

Ранее Орбан пошутил о «переманивании» пресс-секретаря Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами