Трамп несколько раз пообещал скорое завершение украинского конфликта

Трамп на встрече с Орбаном трижды пообещал скорое урегулирование на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном три раза заверил в скором завершении конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы согласились в том, что конфликт завершится в недалеком будущем», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что венгерский премьер считает конфликт близким к разрешению. Трамп также выразил уверенность в успешном урегулировании, сославшись на свой опыт решения восьми предыдущих международных конфликтов.

При этом он отметил, что пока сторонам конфликта нужно позволить сражаться.

Виктор Орбан в пятницу прибыл в Белый дом для встречи с Трампом.

Американский президент подчеркнул, что на его встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште всегда есть шанс. Трамп отметил, что хочет сохранить Будапешт в качестве возможного места для новой встречи с президентом России.

Ранее Орбан пошутил о «переманивании» пресс-секретаря Трампа.