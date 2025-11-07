В Белом доме оценили влияние шатдауна на экономику США

Влияние шатдауна на экономику США оказалось хуже, чем ожидалось, из-за его продолжительности. Об этом эфире телеканала Fox Business заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.

«Воздействие на экономику оказалось гораздо серьезнее, чем мы ожидали, потому что он длится так долго», — сказал он.

Правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Шатдаун продолжается после того, как сенату не удалось одобрить законопроект по краткосрочному финансированию правительства после четырнадцатой попытки.

1 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на Программу дополнительной продовольственной помощи (SNAP) для американских граждан из-за шатдауна.

3 ноября министр транспорта Шон Даффи рассказал, что США могут закрыть авиасообщение, если из-за шатдауна полеты станут небезопасными. Он добавил, что страна пока не готова к подобному развитию событий. По его словам, закрытие авиасообщения создает дополнительный риск для авиационной системы.

Ранее политолог допустил, что шатдаун в США организован намеренно.