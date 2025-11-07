В ЕК ответили на вопрос о запрете многократных шенгенских виз для россиян

Граждане России смогут по-прежнему получать однократные шенгенские визы на фоне вводимых визовых ограничений. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт в ходе брифинга, его слова приводит РИА Новости.

«Речь не идет о запрете на выдачу виз. Сегодня я говорю о многократных визах. Однократные визы по-прежнему будут выдаваться», — сказал он.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после запрета Европейской комиссии выдачи многоразовых виз гражданам России назвала поездки в ЕС «привилегией, а не правом».

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

Ранее в Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян.