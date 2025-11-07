На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США отменят сотни рейсов на фоне шатдауна

CNN: в США число отмененных рейсов может достичь 10% на фоне шатдауна
true
true
true
close
Charles Rex Arbogast/AP

В Соединенных Штатах с 7 ноября сократят число авиарейсов на 4% из-за продолжающейся приостановки работы правительства. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

Отмечается, что предписание FAA приведет к отмене сотен рейсов. При этом 11 ноября количество сокращенных перелетов достигнет 6%, 13 ноября — 8%, а 14 ноября — 10%; это тысячи рейсов ежедневно.

Какие именно рейсы сократят, будут решать сами авиакомпании.

Официально правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Сенат не смог согласовать законопроект по краткосрочному финансированию правительства 14 раз подряд.

Президент США Дональд Трамп призывает своих однопартийцев в сенате прекратить шатдаун, отменив правило филибастера.

Ранее в США допустили закрытие авиасообщения из-за шатдауна.

