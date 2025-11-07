Генерал Зольфранк: Россия уже завтра может нанести ограниченный удар по НАТО

Россия «уже завтра» может нанести «ограниченную атаку» на страны НАТО. С таким заявлением выступил командующий Объединенным силами Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк в беседе с агентством Reuters.

«Если вы посмотрите на текущие возможности и боевую мощь России, то Россия может начать ограниченную атаку на территорию НАТО уже завтра», — подчеркнул он.

Зольфранк добавил, что военно-воздушные силы России сохраняют значительную боевую мощь, а их ядерные и ракетные силы остаются «нетронутыми».

Кроме того, несмотря на частичные потери Черноморского флота, другие флотилии России, отметил генерал, «не были сокращены».

6 ноября Марк Рютте призвал союзников по НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией, поскольку она якобы является «главной дестабилизирующей силой» в мире и Европе.

В ответ на его заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от генсека альянса опубликовать список «глобальных правил», которые, по его мнению, нарушили Россия, Китай и КНДР.

Ранее Песков призвал НАТО прислушаться к позиции Путина.