Журналист Хейсканен: Финляндия не готова к конфликту с Россией

Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен прокомментировал предложение президента Финляндии Александра Стубба провести встречу российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на G20 в ЮАР. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Как отметил обозреватель, риторика Стубба не вызывает удивления, поскольку он — «марионетка» Трампа. По его мнению, президент Финляндии хочет добиться того, чтобы в конечном итоге Хельсинки мог заявить, что именно он помог урегулировать конфликт на Украине.

Кроме того, поведение финского лидера говорит о том, что его страна не готова к конфликту с Россией, поскольку ее экономика в рецессии, а приграничные регионы беднеют, считает Хейсканен.

3 ноября Стубб предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Йоханнесбурге, который состоится 21-22 ноября.

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема позднее выразил мнение, что заявление президента Финляндии о необходимости переговоров между российским и американским лидерами может свидетельствовать о смене позиции финского лидера по решению на Украине.

Ранее в США заявили, что ждут помощи в решении конфликта на Украине.