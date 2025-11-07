В Кремле не стали комментировать слова Трампа о продвижении в урегулирования по Украине

Песков оставил без комментариев слова Трампа об урегулировании на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что в процессе урегулирования российско-украинского конфликта удалось добиться больших успехов.

«Без комментариев. Дополнительных деталей по сюжету нет», — сказал представитель Кремля.

6 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине удалось добиться значительных успехов. Такое мнение он выразил на встрече с лидерами стран Центральной Азии. Американский лидер высказал мнение, что в какой-то момент стороны украинского конфликта «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.

3 ноября Трамп также заявил, что вооруженный конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован. Глава Белого дома отметил, что Москва рассчитывает на развитие отношений с Вашингтоном, в частности, в области торговли.

Ранее Трамп заявил об урегулировании восьми конфликтов.