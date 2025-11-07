Песков рассказал о дальнейших шагах после поддержки Путиным запрета вейпов

Инициатива о запрете вейпов на территории России должна обсуждаться депутатами Госдумы и экспертами. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент сказал, что идея заслуживает внимания. Она должна обсуждаться с участием экспертов в парламенте», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Накануне с инициативой о запрете вейпов выступила руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что соответствующий положительный опыт есть в соседних государствах СНГ и других странах мира.

Выслушав ее, президент России Владимир Путин одобрительно кивнул и сказал, что важно не только принять такое решение, но и провести соответствующую работу среди молодежи.

В настоящее время вейпы полностью запрещены в 32 странах, а в 79 введены ограничения на их употребление в общественных местах, рекламу и стимулирование продаж.

Ранее Володин сообщил о поддержке депутатами полного запрета продажи вейпов.