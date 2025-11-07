Британия может применить на Украине все свое обычное оружие

Guardian: Британия может применить все обычные вооружения на Украине

Великобритания готова использовать все неядерное оружие на Украине «от истребителей до пехоты». Об этом пишет газета The Guardian.

«Военные источники добавили, что британская армия вступит в войну или будет участвовать в миротворческих операциях на послевоенной Украине или в других местах совместно с союзниками и будет использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты», — говорится в сообщении издания.

6 ноября министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности так называемой «коалиции желающих» содействовать установлению мира на Украине.

По словам чиновника, деятельность коалиции постоянно корректируется, что позволяет странам-участникам быть готовыми к любым сценариям.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее экс-генсек НАТО заявил, что «коалиция желающих» больше похожа на «коалицию ожидающих».