В минобороны Британии заговорили о готовности к миру на Украине

Politico: глава МО Британии Хили заявил о готовности «коалиции желающих» к миру

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности так называемой «коалиции желающих» содействовать установлению мира на Украине. Об этом сообщает издание Politico.

По словам чиновника, деятельность коалиции постоянно корректируется, что позволяет странам-участникам быть готовыми к любым сценариям.

» <...> чтобы мы («коалиция желающих» — прим.ред) могли по-настоящему понять, что готовы к миру, когда бы он ни наступил, вмешаться и помочь обеспечить это», — отметил Хили.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее экс-генсек НАТО заявил, что «коалиция желающих» больше похожа на «коалицию ожидающих».