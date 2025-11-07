Украина считает реалистичным вступление в ЕС к 2030 году

Politico: на Украине считают реалистичным вступление Украины в ЕС к 2030 году

Украина считает, что вступление в ЕС к 2030 году является реалистичным вариантом. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку.

«Качка заявил, что Украина по-прежнему считает завершение переговоров о членстве в ЕС в 2028 году и получение статуса полноправного члена ЕС к 2030 году «абсолютно реалистичными» целями», — говорится в сообщении.

До этого глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что к 2030 году в ЕС могут вступить ряд новых стран, в том числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория. При этом, по ее мнению, для Киева вступление в Евросоюз должно стать «важной гарантией безопасности».

На этом фоне премьер Венгрии Виктор Орбан сообщал, что Венгрия не станет поддерживать вступление Украины в Европейский союз (ЕС), в связи с чем предложила вместо этого установить с республикой стратегическое партнерство.

Ранее Зеленский отверг идею вступления Украины в ЕС с испытательным сроком.