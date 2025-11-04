Каллас раскрыла, какие страны могут вступить в ЕС к 2030 году

Каллас: к 2030 году в ЕС могут вступить Албания, Молдавия, Украина и Черногория

К 2030 году в Европейский союз (ЕС) могут вступить ряд новых стран, в том числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы считаем реалистичной целью для новых стран присоединение к ЕС к 2030 году», — сказала глава евродипломатии.

Каллас добавила, что наилучшие перспективы для вступления сейчас ожидаются у четырех упомянутых стран. При этом, по мнению главы дипслужбы, для Украины вступление в ЕС должно стать «важной гарантией безопасности».

Несколькими часами ранее еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос заявила, что Еврокомиссия предложила устанавливать испытательный срок для новых стран — членов ЕС, включая Украину и Молдавию. По ее словам, в этот период новые члены Евросоюза будут ограничены в правах и даже могут быть исключены из сообщества, если не обеспечат соответствие всем требованиям ЕС.

Ранее Зеленский призвал устранить «искусственные препятствия» на пути к единому ЕС.