На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Каллас раскрыла, какие страны могут вступить в ЕС к 2030 году

Каллас: к 2030 году в ЕС могут вступить Албания, Молдавия, Украина и Черногория
true
true
true
close
Global Look Press

К 2030 году в Европейский союз (ЕС) могут вступить ряд новых стран, в том числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы считаем реалистичной целью для новых стран присоединение к ЕС к 2030 году», — сказала глава евродипломатии.

Каллас добавила, что наилучшие перспективы для вступления сейчас ожидаются у четырех упомянутых стран. При этом, по мнению главы дипслужбы, для Украины вступление в ЕС должно стать «важной гарантией безопасности».

Несколькими часами ранее еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос заявила, что Еврокомиссия предложила устанавливать испытательный срок для новых стран — членов ЕС, включая Украину и Молдавию. По ее словам, в этот период новые члены Евросоюза будут ограничены в правах и даже могут быть исключены из сообщества, если не обеспечат соответствие всем требованиям ЕС.

Ранее Зеленский призвал устранить «искусственные препятствия» на пути к единому ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами