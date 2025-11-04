Премьер Венгрии предложил альтернативу вступлению Украины в ЕС

Венгрия не станет поддерживать вступление Украины в Европейский союз (ЕС), в связи с чем предложила вместо этого установить с республикой стратегическое партнерство. Об этом в социальной сети X заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о позиции Будапешта по данному вопросу.

Глава венгерского кабмина напомнил, что решение о вступлении стран в ЕС единогласно принимается всеми государствами-членами. Венгрия не станет поддерживать интеграцию Украины, поскольку это может привести к войне в Европе и выводу денег венгров в республику, пояснил Орбан.

«Мы считаем, что Европейский союз должен вступить в стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС. Таково наше предложение. Мы будем придерживаться этой позиции и в будущем, поскольку имеем на это полное право», — написал премьер Венгрии.

Несколькими часами ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что к 2030 году в ЕС могут вступить ряд новых стран, в том числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория. При этом, по ее мнению, для Киева вступление в Евросоюз должно стать «важной гарантией безопасности».

Ранее Зеленский отверг идею вступления Украины в ЕС с испытательным сроком.