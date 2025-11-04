Зеленский отверг идею вступления Украины в ЕС с испытательным сроком

Украина согласно только на полноценное членство в Европейском союзе без прохождения испытательного срока. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает издание «Страна.ua».

«Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. Мне кажется, что очень важно, чтобы у нас на одном столе были равные страны. Важно, что они разделяют схожие ценности. На мой взгляд, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС», — сказал украинский лидер.

О планах по введению испытательного срока для новых стран — членов ЕС днем 4 ноября сообщила еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос. По ее словам, в этот период страны будут ограничены в правах и даже могут быть исключены из сообщества, если не обеспечат соответствие всем требованиям ЕС. Испытательный срок может продлиться несколько лет, уточнила еврокомиссар.

В этот же день глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что к 2030 году к объединению могут присоединиться ряд новых стран, в том числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория. При этом, по ее мнению, для Киева вступление в Евросоюз должно стать «важной гарантией безопасности».

Ранее Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе невозможно.