На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский отверг идею вступления Украины в ЕС с испытательным сроком

Зеленский: Украина не согласна на испытательный срок при вступлении в ЕС
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина согласно только на полноценное членство в Европейском союзе без прохождения испытательного срока. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает издание «Страна.ua».

«Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. Мне кажется, что очень важно, чтобы у нас на одном столе были равные страны. Важно, что они разделяют схожие ценности. На мой взгляд, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС», — сказал украинский лидер.

О планах по введению испытательного срока для новых стран — членов ЕС днем 4 ноября сообщила еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос. По ее словам, в этот период страны будут ограничены в правах и даже могут быть исключены из сообщества, если не обеспечат соответствие всем требованиям ЕС. Испытательный срок может продлиться несколько лет, уточнила еврокомиссар.

В этот же день глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что к 2030 году к объединению могут присоединиться ряд новых стран, в том числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория. При этом, по ее мнению, для Киева вступление в Евросоюз должно стать «важной гарантией безопасности».

Ранее Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе невозможно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами