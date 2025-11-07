Обвал обороны ВСУ может произойти при условиях истощения боевиков украинской армии и их деморализации. Об этом «Ленте.ру» заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По словам эксперта, сейчас ВС РФ также применяют тактику дестабилизации украинской обороны путем просачивания малых групп за линию фронта. К обрушению фронта в Донбассе, несмотря на успешные примеры прорывов, такая тактика так и не привела, отметил Кашин.

«Это просто лучшая из доступных тактик. Да, она позволяет двигать фронт… При этом подобные прорывы пока не получается масштабировать», — подчеркнул он.

В начале ноября британский военный эксперт Александр Меркурис заявлял, что ВСУ не держат позиции, можно говорить об обвале фронта для украинской армии.

До этого издание Business Insider сообщало о том, что украинские боевики на фронте не могут противостоять российским разведчикам, которые «сеют хаос» в позициях ВСУ.

Ранее МО РФ сообщило о пресечении попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске.