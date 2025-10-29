На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о панике украинской армии из-за новой тактики ВС России

BI: ВСУ не могут справиться с российскими разведывательными группами на фронте
Sofiia Gatilova/Reuters

Украинские боевики на фронте не могут противостоять российским разведчикам, которые «сеют хаос» в позициях ВСУ. Об этом сообщает Business Insider.

«Украинские военные заявляют, что небольшие российские разведывательные группы все чаще появляются из ниоткуда и сеют хаос в их рядах», — говорится в сообщении издания.

Как пишет BI, украинские солдаты заявили, что цель ВС РФ - занять позиции и «посеять хаос». По данным издания, эта тактика становится все более распространенной на фронте.

Небольшие российские «группы проникновения» перемещаются по линии фронта и «создают проблемы для украинских войск, которые и без того истощены», подчеркивает BI.

Боевики ВСУ рассказали изданию, что разведчики ВС России захватывают ключевые позиции и удерживают их до прибытия подкрепления, а как другие – сосредотачиваются на подрыве украинской обороны.

27 октября МО РФ сообщало, что вооруженные силы России ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске (украинское название — Покровск).

По информации ведомства, в течение дня ВС РФ ликвидировали более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее МО РФ сообщило о пресечении попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске.

