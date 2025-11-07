Шойгу прилетел в Красноярск

Шойгу в ходе визита в Красноярск заявил о необходимости «сибиризации» России

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Красноярск заявил о необходимости «сибиризации» России. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Такими образом Шойгу прокомментировал предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева включить регион в будущий кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. По словам чиновника, в Приангарье находятся 11 крупных месторождений с редкими запасами.

Шойгу отметил, что за «сибиризацию» России нужно было взяться давно.

Целью кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов является создание сырьевой компонентной базы для лидерства России. Проект имеет стратегическое значение для страны и находится на контроле президента Владимира Путина, рассказала секретарь Совбеза.

По предварительным оценкам, общая сумма нужных инвестиций в создание кластера превысит 700 млрд рублей.

Ранее в России сообщили о планах обрести независимость от импорта редкоземельных металлов.